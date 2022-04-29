Из освобожденной от оккупантов Русской Лозовой на Харьковщине эвакуировали более 600 человек

Из села Русская Лозовая, которое Вооруженные Силы Украины взяли под контроль 29 апреля, эвакуировали более 600 человек. Известно, что в течение двух месяцев войны они находились на оккупированной территории без энергоресурсов и медпомощи.

Сегодня днем ​​колонна с жителями Русской Лозовой в сопровождении украинских военных въехала в Харьков. Украинцев разместят в безопасных местах.

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Что происходило с жителями Русской Лозовой во время оккупации

Эвакуированные жители рассказывают, что с 24 февраля они остались без света и гуманитарной помощи, прятались в погребах. Оккупанты проверяли документы, забирали у людей автомобили и охотничье оружие.

Они нам говорили, у вас одна дорога есть – в Россию, в Белгород. Если попытаетесь проехать в Харьков, мы откроем огонь,

– рассказал Михаил, который провел 2 месяца в оккупации российских войск.

Сегодняшнюю эвакуацию объявили из-за возможных ударов россиян и последующих провокаций. Как объяснил представитель подразделения "Kraken" Константин Немичев, оккупанты усиливают обстрелы утраченных территорий.

Во время проведения операции украинские воины эвакуировали в безопасное место более 600 мирных жителей села, которых российские оккупанты держали в заложниках,

– написало ГУР.

По их информации, из Русской Лозовой эвакуировали более 600 человек.

Эвакуация жителей села Русская Лозовая / Фото Сергей Козлов (Суспільне)