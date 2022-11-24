Из плена освободили еще 50 украинцев: эксклюзивные кадры от СБУ

24 ноября 2022 , 18:44
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Вчера, 23 ноября, Украина вернула домой из российского плена 36 граждан, 35 из которых – военные. Сегодня же удалось вырвать из лап оккупантов еще 50 украинцев.

Среди тех, кого удалось освободить из плена сегодня – 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также нацгвардейцы, морпехи, 15 пленных из ЧАЭС и 7 пограничников с острова Змеиный. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Накануне Украина вернула из российского плена 36 человек: среди освобожденных – защитники Азовстали

Как вернули украинских военнопленных

Освободить военнопленных удалось благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Также в Минреинтеграции сообщили, что обмен состоялся совместными усилиями:

  • Офиса Президента,
  • ГУР МОУ,
  • МВД,
  • СБУ,
  • других украинских силовых структур.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" – написали в СБУ.

Освобожденным украинцам оказывают первичную, психологическую и правовую помощь, способствуют в восстановлении личных документов и банковских карт, а также дали позвонить близким.

Несмотря на очень тяжелые условия, несмотря на тяжелые испытания, Украина несокрушима и украинцы несокрушимы. Впереди еще очень тяжелая работа, и хочется поблагодарить всех родных наших защитников, которые остаются в плену, за терпение, за понимание. И сказать, что ждите. Вы обязательно дождетесь. Продолжение следует и будет результат. И Украина победит, и защитники вернутся домой,
– сказал Андрей Юсов.


Освобожденные защитники Украины / Фото из телеграм-канала Минреинтеграции

Кого удалось обменять

В Координационном штабе сообщили, что удалось вернуть из вражеского плена еще полсотни защитников Украины. Среди них:

  • 20 представителей Национальной гвардии Украины,
  • 12 воинов Военно-морских сил,
  • 10 представителей Вооруженных Сил Украины,
  • 6 – Государственной пограничной службы,
  • 2 бойца Территориальной обороны.

Домой возвращаются семь морпехов и пограничников с острова Змеиный. Освобождены из плена те, кто защищал Мариуполь и, в частности, "Азовсталь", а также 15 нацгвардейцев, захваченных в плен на ЧАЭС,
– сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Известно, что по меньшей мере девять из освобожденных украинцев ранены. Самому старшему из освобожденных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

Всего же за последние два дня из плена удалось вернуть 86 защитников, а с начала полномасштабной войны по состоянию на 24 ноября – 1269.

Еще 50 военнопленных вернули домой: видео

Предыдущие обмены пленными

Ранее – Украина провела обмен пленными: смотрите видео

 

Автор: Юлія Якубова