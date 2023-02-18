Целовали землю, плакали и звонили родным: первые кадры возвращения наших защитников из плена
Источник:Дмитрий Лубинец
Украине удалось вернуть из российского плена 100 военных и 1 гражданского. Наши люди вернулись домой 16 февраля.
Видео по возвращению опубликовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На кадрах наши сильные и отважные воины не могут удержать эмоций.
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Как произошло возвращение наших военных
Дмитрий Лубинец рассказал, что на видео – первые кадры возвращения наших защитников из российского плена.
Первые эмоции, первые разговоры с родными, первые объятия побратимов…
– написал Уполномоченный.
На кадрах видно, как военные не могут сдержать эмоций, когда говорят с мамой, целуют землю и обнимают собратьев.
Как наши военные вернулись домой: смотрите видео
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заверил, что Украина делает все, чтобы каждого дождались родные, чтобы объятия были самыми крепкими во всем мире, чтобы наконец воцарился в Украине мир.
Что известно о возвращении наших бойцов
- 16 февраля домой из российского плена удалось вернуть 100 украинских военных и одного гражданского. Среди военных 94 – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.
- На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав. К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе – 29, Нацгвардие – 12, к Вооруженным силам Украины – 8, Территориальной обороне – 5.
- Один гражданский – это заместитель городского головы оккупированного Энергодара Иван Самойдюк, пробывший в плену 333 дня. Ведь попал в руки россиян еще 19 марта 2022 года на блокпосте возле Благовещенки. Тогда оккупанты его похитили после того, как отказался сотрудничать с Россией.