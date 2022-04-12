Из плена выпустили старосту Старой Збурьевки Виктора Маруняка

Староста поселка Старая Збурьевка Виктор Маруняк, которого 21 марта пленили российские военные, вышел на связь.

Об этом сообщила представитель Голопристанского городского совета. Видео с ответной новостью появилось на фейсбук-странице Юрия Зеленина.

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Староста села жив и возвращается домой

С приятной новостью к вам сегодня обращаемся. Виктор Васильевич Маруняк, которого насильственно удерживали в плену военные России, сегодня возвращается домой.

– говорится в обращении.

О подробной информации представитель Голопристанского городского совета пообещала сообщить позже.

Смотрите видеообращение представителя Голопристанского городского совета: