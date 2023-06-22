Из-под завалов дома в Киеве спасатели вытащили тело еще одной женщины
Источник:Виталий Кличко
Около трех ночи в Днепровском районе столицы произошел взрыв в многоэтажке. Ранее было известно о двух погибших, однако в 12 часов спасатели вытащили из-под завалов тело еще одной женщины.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Число жертв возросло
Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается,
– говорится в сообщении Кличко.
В Киевской городской прокуратуре уточнили, что тело женщины обнаружили на 7 этаже поврежденного взрывом дома. Данные погибшей женщины устанавливаются. Работы по демонтажу поврежденных конструкций дома продолжаются.
Спасатели разбирают завалы / Фото Киевская городская прокуратура
Напомним, что к этому моменту было известно о 2 погибших мужчинах. Еще 5 человек получили ранения, 3 из них госпитализированы.
Взрыв, который произошел в результате утечки газа, полностью уничтожил 4 квартиры в доме на улице Малышко. Еще шесть квартир на 6, 7 и 8 этажах дома в Днепровском районе Киева пострадали из-за взрыва.
Что известно о взрыве в многоэтажке Киева
- В Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. Предварительно произошла утечка газа.
- В КГВА подчеркнули, что взрыв был настолько сильным, что вряд ли говорится о газовом баллоне.
- Очевидцы рассказали, что взрыв в Днепровском районе столицы прогремел около 03:30. Люди, которые могли, начали спасаться, выбегая на улицу.
- Подробности инцидента читайте в материале 24 Канала.