Из Покровска и Славянска отправится ряд эвакуационных поездов

12 апреля 2022 , 09:45
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Источник:

Укрзализныця

Сегодня, 12 апреля, со станций Покровская и Славянск отправятся несколько эвакуационных поездов с востока Украины.

Об этом сообщила Укрзализныця, отметив, что дополнительные электрички будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием. 

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Эвакуационные поезда на 12 апреля

Со станции Покровск:

  • №241 Покровск – Львов. Отправление в 13:00;
  • №233 Покровск – Чоп. Отправление в 17:00.

Со станции Славянск:

  • №45 Славянск – Ужгород. Отправление в 12:00;
  • №273 Славянск – Львов. Отправление в 17:00
  • №91 Славянск – Одесса. Отправление в 18:07.

Команда Укрзализныци призывает пассажиров соблюдать правила безопасности пребывания на вокзале и следовать указаниям дежурного персонала.

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Автор: Юлія Бабич