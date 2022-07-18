"Сеанс экзорцизма": из Рады выгнали любителя лукашенко Евгения Шевченко, одевшего форму ВСУ
Источник:фейсбук Владимира Вятровича
В Верховную Раду нардеп Евгений Шевченко, которого называют фанатом лукашенко, пришел в военной форме ВСУ. Из-за этого в парламенте разразился скандал и депутата быстро выгнали из зала.
Об этом сообщил депутат Владимир Вятрович. Он в шутку назвал этот инцидент сеансом экзорцизма под куполом Рады и белорусской ДРГ в парламенте.
К теме Родственники погибших на войне не будут подлежать призыву: ВР поддержала законопроект в первом чтении
По его словам, депутатам удалось выгнать из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя камуфляж ВСУ.
"Не позволим позорить чести настоящих защитников Украины!", – подчеркнул Вятрович.
В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал детали такой неприятной ситуации в Раде.
Он говорит, что Шевченко пришел в военной форме, мол, из разведки. Поэтому он получил замечания от коллег, что в зале не надо кичиться военной формой, особенно во время войны. "После определенной перепалки Шевченко покинул зал, пошел переодеваться, но не вернулся", – подытожил Железняк.
Смотрите видео перепалки в Раде из-за Евгения Шевченко, который одел форму ВСУ:
Евгений Шевченко поклонник лукашенко: коротко
- Наиболее скандальным в фигуре депутата Евгения Шевченко является то, что он не раз демонстрировал приверженность самопровозглашённому президенту Беларуси. В частности, в феврале 2021 года он посетил "Всебелорусское" собрание лукашенко.
- В конце апреля того года Шевченко снова уехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом. В "Слуге народа" тогда сообщили, что эта поездка была частной и за свой счет.
- По словам Шевченко, самопровозглашенный президент Беларуси якобы "передал через него" послание главе Украины Владимиру Зеленскому.