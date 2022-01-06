Из России вылетели два борта военной авиации: вероятно, направляются в Казахстан

Два борта военно-транспортной авиации 6 января вылетели из Подмосковья для проведения "миротворческой" операции. Сейчас такую операцию запланировали в одной стране – Казахстане.

Россия отправила военные самолеты

Самолеты направляются на авиабазы центрального военного округа России. Штаб округа расположен недалеко от границы с Казахстаном.

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Известно, что к операции привлекли военно-транспортные самолеты Ан-124 и ИЛ-76. Другой борт – ИЛ-76МБ – направляется в Беларусь.

Из России вылетели 3 военных борта / Фото телеграм-канала "Оперативная линия"

Центральный военный округ России: карта

Российские войска введут в Казахстан: что известно

Президент Казахстана Кассир-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (речь идет о Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане) с просьбой о военной помощи. Протесты в своей стране политик назвал "террористической угрозой".

Глава комитета Думы России по вопросам СНГ Леонид Калашников подтвердил, что Москва отправит своих военных в Казахстан. Однако якобы для "миротворческих целей", а "порядок российские бойцы наводить не будут". Кремлевские силовики будут находиться в стране пока там не стабилизируется ситуация. Они якобы будут охранять важные объекты.

Ситуация в Казахстане: смотрите видео

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Полный текст публикации телеграм-канала "Оперативная линия":

Два борта военно-транспортной авиации (Ан-124 и Ил-76) ВКС России недавно вылетели из Подмосковья в направлении предназначенных авиабаз Центрального военного округа, еще один Ил-76МД направляется в Беларусь, вероятно, также по плану проводимой миротворческой операции.

За возможность видеть гранд мерси товарищам с самолетного радара.