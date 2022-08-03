Российские захватчики продолжают перебрасывать на Юг Украины все доступные для себя резервы. Львиная доля подразделений, сгоняемых на линию фронта на политически важное для кремля направление, является боеспособной очень условно.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, некоторые группировки оккупационных войск, которые в Москве планируют привлекать к участию в боевых действиях, состоят из неопытных добровольцев. Российское командование недовольно тем, что на передовую посылают большое количество небоеспособных людей.

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Однако при этом генералы продолжают делать ставку на забрасывание "пушечным мясом", поэтому надеются удержать Юг за счет количества артиллерии и личного состава.

Бурятия снова будет встречать гробы

В конце июля в Запорожскую область прибыли в качестве подкрепления более 60 так называемых бурятских казаков. Все они выразили свое желание убивать украинцев за деньги.

Завербовали очередных наемников по классической схеме – через так называемых атаманов, которые сотрудничают с военкоматами и поставляют путину беспринципное "пушечное мясо" для участия в войнах на разных континентах.

Как утверждают в украинских спецслужбах, отрядам казаков-добровольцев из Улан-Удэ обещали легкую и "безопасную" службу в Украине. Однако вместо пребывания на блокпостах где-то вдали от линии фронта группировку привезли прямо на передовую.

Сами бурятские ордынцы такому развитию событий не очень обрадовались. Ведь среди них нет никого, младше 50 лет. Средний возраст опричников – 55. Все они собирались заниматься патрулированием, грабежом и пыткой гражданских, и вовсе не хотели принимать реальное участие в боевых действиях.

Впрочем, отступать "пушечному мясу" не дадут. Ибо в случае побега с передовой по ним будут стрелять свои же.

Ибо в случае побега с передовой по ним будут стрелять свои же. Вскоре в Улан-Удэ снова повезут цинковые гробы. Но компенсацию за гибель казаков никто не получит, поскольку юридически они пошли на войну добровольцами.

При этом отношение высшего командования к собственным войскам крайне цинично. Подразделение, вместо которого на Запорожье перебросили бурятских казаков, погибло в лобовой атаке при попытке отбить у защитников Украины ранее утраченные позиции. Российские офицеры обычно не идут в бой вместе со своими группировками, но посылают их на смерть без колебаний.

При этом солдаты очень боятся не идти в наступление, ведь считают, что их будут расстреливать свои же.

Россияне активно готовятся к контрнаступлению

У кремлевского командования, к сожалению, было достаточно времени для анализа ситуации на фронтах. Именно поэтому, несмотря на нехватку резервов, генералы пытаются подготовиться к попыткам ВСУ отразить у захватчиков Юг. Кроме того, в штабах российских армий рассматривают вариант попытки продвижения по Запорожской области, чтобы защитники Украины не могли перехватить инициативу у россиян.

Однако готовность оккупантов к полноценному наступлению со стороны россии на южном направлении очень условна. Особенно с учетом того, что путинская орда почти не способна активно действовать одновременно на нескольких участках фронтов, а москва заинтересована в одержании политических побед и выходе на границы Донбасса. Впрочем, и допустить провала в Запорожской или Херсонской области в кремле тоже не могут, потому что это будет означать для них серьезное поражение.