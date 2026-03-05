Из российского плена вернули 200 украинцев

Из российского плена 5 марта вернули 200 украинцев. Среди тех, кто возвращается, защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно об обмене 5 марта?

Среди тех, кто вернулся домой, 5 марта есть защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожья.

Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Кроме солдат и сержантов, освободили и офицеров.

Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников,

– написал Зеленский.

Обмен пленными / Фото с телеграмм-канала президента

Как рассказали в Коордштабе, это был первый этап обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Женеве.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

В ближайшее время будет проведен следующий этап обмена. Предварительно, уже 6 марта.

