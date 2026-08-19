Из российского плена вернулись еще 103 украинца
19 августа прошел очередной этап обмена военнопленными. Еще 103 украинских воина возвращаются домой из российского плена.
Об этом сообщил президент Зеленский.
Кого освободили из плена
На этот раз освобожденные защитники служили в ВСУ, ГПСУ и НГУ.
Среди них есть воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.
Спасибо всем нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины и своим мужеством обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой,
– написал он.
Как добавили в Координационном штабе, большинство освобожденных имеют ранения и тяжелые заболевания.
Самый молодой родился в 2000 году, а возраст самого старшего – 59 лет.
Обмен пленными / Фото со страницы президента и Координационного штаба
Напомним, что 13 августа в Украину также вернули тела 261 погибшего. По утверждению российской стороны, эти останки принадлежат украинским военнослужащим.