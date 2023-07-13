Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, оккупанты имеют достаточный потенциал в бронетехнике, чтобы продолжать сопротивление освобождению украинских территорий.

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Действительно ли России не хватает танков

Недавно Bloomberg посчитали, что в России на сегодняшний день осталось около 1500 танков. Как объясняет Свитан, в этой статистике говорится о машинах, которые уже готовы к боевым действиям. Она не учитывает еще несколько тысяч танков, остающихся у оккупантов на базах хранения.

"Большинство из этих танков являются устаревшими, собранными при царе Паньке. Несмотря на это, такое количество запасов позволяет россиянам собирать из трех-пяти законсервированных танков один боевой", – говорит Свитан.

Также важно, что Россия способна производить новые танки прямо сейчас. Оккупанты способны производить более 200 танков в год и восстанавливать примерно вдвое больше. Следовательно, по мнению Свитана, Россия может передать в войска более 500 танков в год.

Важно! По информации аналитика издания Defence Express Ивана Киричевского, Россия способна производить и ремонтировать близко 70 танков в месяц. Несмотря на это, Вооруженные Силы уничтожают вдвое больше техники, чем Россия может поставить.

Поэтому не стоит ждать, что у Москвы закончатся танки. Для этого нужно будет уничтожить Уралвагонзавод, но у украинской армии нет достаточно средств для этого.

В конце концов, Вооруженным Силам не нужно уничтожать все танки России. Важно уничтожить только машины, которые находятся на территории Украины и постепенно вытеснить оккупантов с украинской земли.

Как оккупанты используют танки

В настоящее время российские танки активно работают на боевых рубежах. Они поддерживают своим огнем пехоту в наступлении и обороне. В целом Россия использует их так же, как и Вооруженные Силы Украины.

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Танк является довольно грозным оружием, ведь его пушка может стрелять как прямой наводкой на несколько километров, так и накрывать огнем из закрытой позиции на 7-8 километров. Танки особенно ценны во время штурма враждебных позиций благодаря своей маневренности.

Роман Свитан о том, сколько танков в российской армии: смотрите видео

Российские танки в Украине: что известно