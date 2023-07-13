Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. На його думку, окупанти мають достатній потенціал у бронетехніці, щоб продовжувати чинити опір звільненню українських територій.

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Чи справді Росії не вистачає танків

Нещодавно Bloomberg порахували, що у Росії станом на зараз залишилось близько 1500 танків. Як пояснює Світан, в цій статистиці йдеться про машини, які вже готові до бойових дій. Вона не враховує ще декілька тисяч танків, які залишаються в окупантів на базах зберігання.

“Більшість із цих танків є застарілими, зібраними за царя Панька. Попри це, така кількість запасів дозволяє росіянам збирати з трьох-п’яти законсервованих танків один бойовий" – говорить Світан.

Також важливо, що Росія здатна виробляти нові танки просто зараз. Окупанти здатні виробляти понад 200 танків на рік і відновлювати приблизно вдвічі більше. Отже, на думку Світана, Росія може передати у війська понад 500 танків на рік.

Важливо! За інформацією аналітика видання Defence Express Івана Киричевського, Росія здатна виробляти й ремонтувати близько 70 танків на місяць. Попри це, Збройні Сили знищують вдвічі більше техніки, аніж Росія може поставити.

Тому не варто очікувати, що у Москви закінчаться танки. Для цього треба буде знищити Уралвагонзавод, але українська армія не має достатньо потужностей для цього.

Зрештою, Збройним Силам не потрібно знищувати всі танки Росії. Важливо знищити лише ті машини, які знаходяться на території України й поступово витіснити окупантів з нашої землі.

Як окупанти використовують танки

Зараз російські танки активно працюють на бойових рубежах. Вони підтримують своїм вогнем піхоту в наступі та обороні. Загалом, Росія використовує їх так само, як і Збройні Сили.

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Танк є досить грізною зброєю, адже його гармата може стріляти як прямим наведенням на кілька кілометрів, так і накривати вогнем із закритої позиції на 7-8 кілометрів. Також танки є особливо цінними під час штурму ворожих позицій завдяки своїй маневровості.

Роман Світан про те, скільки танків у російської армії: дивіться відео

Російські танки в Україні: що відомо