Из Украины пытались незаконно вывезти мощи 80 святых

Через пункт пропуска "Табаки" на украинско-молдавской границе молдованин пытался перевезти мощи святых и церковные вещи. Он хотел перевезти ценности в Молдову.

В Госпогранслужбе сообщили, что по этому факту обратились в СБУ и полицию. Об инциденте стало известно 8 апреля.

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В Молдову пытались вывезти мощи святых

В пункте пропуска "Табак" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой,

– рассказали пограничники.

По их данным, все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин. Церковные вещи перевозил якобы на праздник в храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако пограничники не разрешили перевезти вещи. Пока в Госпогранслужбе не сообщали, что именно за мощи пытался перевезти молдаванин, откуда они и какую ценность имеют. Но пограничники рассказали, что ковчег перевозили небрежно. Из-за этого мощовики выпали из своих мест.

В Молдову пытались перевезти мощи 80 святых / Фото Госпогранслужбы

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