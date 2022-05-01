Из Украины выехали почти 5,5 миллиона человек в поиске спасения от войны, – ООН

Спасаясь от ужасов войны, множество украинцев уехали за границу или в относительно безопасные регионы страны. По подсчетам ООН, беженцами стали около 5,5 миллиона человек.

Ранее в ООН прогнозировали, что из Украины уедут 8,3 миллиона человек. Однако с каждым месяцем за границу отправляется все меньше украинцев.

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Из-за войны из Украины выехали почти 5,5 миллиона человек

Российские оккупанты с первого дня войны беспощадно обстреливали украинские города. Из-за этого многие мирные украинцы погибли или получили ранения. Война заставила людей покидать свои дома и ехать в более безопасные регионы страны или за границу.

За первые 5 недель более 4 миллионов беженцев из Украины пересекли границы с соседними странами. Также многие были вынуждены переехать внутри страны. Они нуждаются в защите и поддержке,

– рассказали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По состоянию на 29 апреля за границу уже выехали почти 5,5 миллионов украинцев, в частности:

в Польшу — более 3 миллионов человек,

Румынию – более 817 тысяч,

Россию – более 656 тысяч,

Венгрию – почти 520 тысяч,

Молдову — более 443 тысяч,

Словакию – почти 372 тысячи,

Беларусь – более 25 тысяч.

Больше всего украинцев выехало в марте. Со временем количество людей, спасающихся от войны за границей, существенно уменьшилось:

в феврале за границу выехали почти 653,4 тысяч человек;

в марте – чуть более 3,38 миллиона;

в апреле – более 1,43 миллиона.

В то же время с 28 февраля из-за границы вернулись около 1,29 миллиона украинцев.

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По данным Международной организации по миграции ООН, 7,7 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами. Они остались в стране, но покинули свои дома, переехав в более безопасные населенные пункты.