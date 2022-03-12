Из "Ураганов" по гражданским: Черные запорожцы показали российское "асвабаждение"

12 марта 2022 , 12:48
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Источник:

фейсбук-страница 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Украинские защитники показали, как выглядит действительно российское "асвабаждение". Враг продолжает цинично варить по объектам гражданской инфраструктуры.

Ответные кадры в фейсбуке показали бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Соответствующее сообщение появилось на их странице 12 марта до 12:00.

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Россияне бьют из "Ураганов" 

Военные объяснили, что российские захватчики гатят из советских реактивных систем залпового огня "Ураган". Причем там, где нет военных объектов, а есть только люди.

"По мирным, которые живут в своих домах. Но врагу все равно. Мы такое видели на Донбассе. Мы знаем, как за это наказать. Слава Украине", – отметили в сообщении.  

 
Последствия вражеской атаки / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев


"Асвабаждение" от россиян/ Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Враг цинично атакует украинцев

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Автор: Ірина Буртик