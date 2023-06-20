Из Венгрии вывезли троих украинских военнопленных, – спикер МИД

Украинскому посольству в Будапеште удалось вывезти из Венгрии 3 украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается вся необходимая помощь.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер МИД Олег Николенко. Соответствующие органы работают над тем, чтобы вернуть домой остальных украинских бойцов.

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Трое украинских военнопленных вернулись из Венгрии

По словам Николенко, вернуть украинских воинов удалось благодаря работе посольства Украины в Будапеште.

Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников,

– подчеркнул спикер МИД.

Напомним, что советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин рассказал детали содержания наших воинов в Венгрии. Прежде он подчеркнул, что украинские военные продолжают фактически считаться пленниками, и пока неизвестно, на каких основаниях они там находятся, и почему их не отпускают в Украину.

Ангелин также добавил, что Украине неизвестно условия содержания наших бойцов, а встречи с родственниками разрешены только лимитированные. К примеру, родственников поселяют в гостинице или хостеле на территории Венгрии, затем забирают и везут в какое-нибудь место, и туда также привозят ребят.

"То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два, общаются", – говорит Ангелин.

Что предшествовало