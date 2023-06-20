Из Венгрии вывезли троих украинских военнопленных, – спикер МИД
Украинскому посольству в Будапеште удалось вывезти из Венгрии 3 украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается вся необходимая помощь.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер МИД Олег Николенко. Соответствующие органы работают над тем, чтобы вернуть домой остальных украинских бойцов.
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Трое украинских военнопленных вернулись из Венгрии
По словам Николенко, вернуть украинских воинов удалось благодаря работе посольства Украины в Будапеште.
Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников,
– подчеркнул спикер МИД.
Напомним, что советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин рассказал детали содержания наших воинов в Венгрии. Прежде он подчеркнул, что украинские военные продолжают фактически считаться пленниками, и пока неизвестно, на каких основаниях они там находятся, и почему их не отпускают в Украину.
Ангелин также добавил, что Украине неизвестно условия содержания наших бойцов, а встречи с родственниками разрешены только лимитированные. К примеру, родственников поселяют в гостинице или хостеле на территории Венгрии, затем забирают и везут в какое-нибудь место, и туда также привозят ребят.
"То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два, общаются", – говорит Ангелин.
Что предшествовало
- 8 июня появилась информация о передаче Венгрии украинских военнопленных при посредничестве РПЦ. Вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что Россия передала в Венгрию 11 закарпатских венгров.
- При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, утверждая, что они имеют свободный статус, а также отрицала причастность правительства к вывозу военнопленных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утвердил, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.
- По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные вроде бы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" якобы произошло "по собственной воле украинцев".