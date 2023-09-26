Из-за атак мы перенесли часть производства за пределы страны, – Данилов о ракетной программе

Украине пришлось частично перенести за пределы страны ракетное производство. Это связано с атаками российского врага.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому ABC, информирует 24 Канал. По его словам, Украина продемонстрировала способность поражать военные объекты врага вдали от государственных границ.

Важно Украина может производить ракеты и на 2000 километров: Свитан заметил, что для этого нужно

Украина перенесла часть ракетного производства за пределы страны

Как рассказал Данилов, наши беспилотники в конце августа ударили по аэропорту российского Пскова. В тот же день секретарь СНБО обнародовал в сети видео, на котором виден запуск новой неизвестной ракеты.

На сегодня известно немного деталей об украинской ракетной программе.

Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Я могу вам сказать, что, к сожалению, Россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны,

– рассказал Данилов.

Россияне вдвое нарастили производство ракет

Как рассказывал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, за последнее время увеличилась интенсивность российских ракетных обстрелов. Это свидетельствует, что враг сумел наладить производство ракет.

Свитан надеется, что украинские Вооруженные Силы смогут дотянуться до Дубненского машиностроительного завода. По крайней мере, об этом свидетельствуют несколько попыток запуска беспилотников в этом направлении.

"Россияне нашли способ нарастить производство ракет. По меньшей мере вдвое. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибрах", Х-555. Параллельно они утилизируют и перегружают нашу систему ПВО старыми запасами советских ракет", – подчеркнул военный эксперт.

Также Свитан сообщал, что сейчас наше государство активно развивает ракетную программу, чтобы иметь возможность давать отпор российским захватчикам. Украинцы модернизировали ракету Х-35, немного удлинив и увеличив количество авиационного керосина. Также на ней поставили украинскую головку самонаведения и систему управления с контролем по GPS координатам со связью по спутнику. Так, создали ракету "Нептун". Эту ракету можно сбрасывать с самолета или запускать с береговых ракетных комплексов "Нептун".