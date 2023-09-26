Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC, інформує 24 Канал. За його словами, Україна продемонструвала здатність вражати військові об’єкти ворога далеко від державних кордонів.

Важливо Україна може виробляти ракети й на 2000 кілометрів: Світан зауважив, що для цього треба

Україна перенесла частину ракетного виробництва за межі країни

Як розповів Данілов, наші безпілотники наприкінці серпня вдарили по аеропорту російського Пскова. Того ж дня секретар РНБО оприлюднив у мережі відео, на якому видно запуск нової невідомої ракети.

На сьогодні відомо небагато деталей про українську ракетну програму.

Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, Росія влучила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни,

– розповів Данілов.

Росіяни вдвічі наростили виробництво ракет

Як розповідав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, за останній час збільшилась інтенсивність російських ракетних обстрілів. Це свідчить, що ворог зумів налагодити виробництво ракет.

Світан сподівається, що українські Збройні Сили зможуть дотягнутись до Дубненського машинобудівного заводу. Принаймні, про це свідчать кілька спроб запуску безпілотників у цьому напрямку.

"Росіяни знайшли спосіб наростити виробництво ракет. Щонайменше удвічі. Мова йде про ракети Х-101, "Калібри", Х-555. Паралельно вони утилізовують та перевантажують нашу систему ППО старими запасами радянських ракет", – наголосив військовий експерт.

Також Світан повідомляв, що наразі наша держава активно розвиває ракетну програму, щоб мати змогу давати відсіч російським загарбникам. Українці модернізували ракету Х-35, трохи подовживши й збільшивши кількість авіаційного гасу. Також на ній поставили українську головку самонаведення і систему управління з контролем по GPS координатам зі зв'язком по супутнику. Так, створили ракету "Нептун". Цю ракету можна скидати з літака або запускати з берегових ракетних комплексів "Нептун".