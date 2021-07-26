Из-за аварии электросети задержалось отправление поездов из Киева
26 июля 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
По меньшей мере 7 поездов не смогли тронуться с места из-за аварийного отключения напряжения на главном железнодорожном вокзале Киева. Инцидент произошел вечером 26 июля.
В "Укрзализныце" попросили прощения за неудобства для пассажиров и пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика. Согласно официальным данным, задержались 7 поездов.
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В результате чего произошел инцидент, пока неизвестно.
Как поезда задержались из-за аварии электросети в Киеве
- С наибольшим отклонением от графика тронулся поезд Киев – Мариуполь. Задержка составила 57 минут.
- Поезд Киев – Бердянск отправился с задержкой в 50 минут.
- Опоздать на такое же время может также поезд Киев – Новоалексеевка.
- На 53 минуты позже поехал дальше поезд Чернигов – Ивано-Франковск.
- Поезд Киев – Ужгород отклонился от графика на 32 минуты.
- Задержался на 25 минут также поезд Киев – Бердянск, Авдеевка.
- Наименьшую задержку зафиксировали у поезда, который едет из столицы в Трускавец – 15 минут.