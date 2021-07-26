Из-за аварии электросети задержалось отправление поездов из Киева

По меньшей мере 7 поездов не смогли тронуться с места из-за аварийного отключения напряжения на главном железнодорожном вокзале Киева. Инцидент произошел вечером 26 июля.

В "Укрзализныце" попросили прощения за неудобства для пассажиров и пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика. Согласно официальным данным, задержались 7 поездов.

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В результате чего произошел инцидент, пока неизвестно.

Как поезда задержались из-за аварии электросети в Киеве