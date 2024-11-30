Из-за аварии в энергосистеме обесточена большая часть Ровно

Россияне атаковали критическую инфраструктуру на территории Ровенской области 28 ноября. И до сегодня там сохраняется тяжелая ситуация: у многих людей отсутствует свет.

Причиной стала авария в энергосистеме области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровнооблэнерго: там обнародовали обращение к местным жителям.

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Что известно об обесточивании в Ровенской области

На территории Ровенской области, как сообщает Ровнооблэнерго, к сожалению, из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация. Согласно обнародованной информации, большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17:00 обесточены.

Наш персонал делает все возможное, чтобы наиболее оперативно восстановить электроснабжение. Просим всех, у кого сейчас есть свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов! Работаем… Надеемся на ваше понимание,

– говорится в сообщении.

Незадолго до этого в областной военной администрации сообщили, что ситуация в регионе продолжает быть сложной, несмотря на сверхусилия энергетиков по ее улучшению. В течение выходных в области будут продолжаться жесткие отключения света. Специалисты делают все возможное, чтобы со 2 декабря существенно улучшить ситуацию.

Также сегодня в Ровно и Ровенском районе применяли экстренные отключения света, в том числе с 12:00 до 14:00.