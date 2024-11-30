Причиною стала аварія в енергосистемі області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рівнеобленерго, там оприлюднили звернення до місцевих мешканців.

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Що відомо про знеструмлення на Рівненщині

На території Рівненської області, як повідомляє Рівнеобленерго, на жаль, через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація. Згідно з оприлюдненою інформацією, більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17:00 знеструмлені.

Наш персонал робить усе можливе, щоб найбільш оперативно відновити електропостачання. Просимо усіх, у кого зараз є світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів! Працюємо… Сподіваємося на ваше розуміння,

– йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього в обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація у регіоні продовжує бути складною, попри надзусилля енергетиків покращити її. Упродовж вихідних в області триватимуть жорсткі відключення світла. Фахівці роблять усе можливе, щоб з 2 грудня, суттєво покращити ситуацію.

Також сьогодні у Рівному та Рівненському районі застосовували екстрені відключення світла, зокрема з 12:00 до 14:00.