Оккупанты на Марьинском направлении массово отказываются воевать: в чем причина
Источник:Генштаб ВСУ
В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки врага на Востоке. Горячим направлением остается Марьинское, однако там много захватчиков отказываются воевать.
Об этом, в частности, сообщили в вечерней сводке Генштаба 29 апреля. Утверждают, что в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.
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Чего боятся оккупанты
Ответ прост – погибнуть. В Генштабе говорят, что основными причинами массового отказа являются:
- большие потери в живой силе,
- несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами,
- отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты,
- принуждение военнослужащих к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.
Несмотря на это, оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные украинские города и села. В течение суток на Марьинском направлении враг обстрелял Красногоровку, Марьинку, Победу, Прасковьевку и Новомихайловку.
Успехи ВСУ на фронте
Наша авиация за сутки на Востоке нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава окупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА "Шахид", один разведывательный БПЛА типа "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.
Следует напомнить, что количество погибших оккупантов на войне в Украине перевалило отметку 190 тысяч. Только за сутки наши защитники ликвидировали 580 русских воинов.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла немало техники, в частности:
- танков – 3697 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 7184 (+3) единицы,
- артиллерийских систем – 2908 (+3) единиц,
- РСЗО – 543 (+0) единицы,
- средства ПВО – 294 (+0) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4) единицу,
- крылатые ракеты – 932 (+21) единицы,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5836 (+17) единиц,
- специальная техника – 355 (+2) единиц.