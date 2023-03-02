Путин отменил поездку на Кавказ из-за "ДРГ" и страха

Российский диктатор явно напуганный деятельностью диверсантов на Брянщине, поэтому и передумал ехать на Кавказ. Ранее планировалось, что Владимир Путин должен был провести мероприятие по открытию "Года педагога" на Ставрополье.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге 2 марта.

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Песков сказал, что Путин проведет открытие "Года педагога и наставника" в режиме видеоконференции. Спикер бункерного диктатора утверждает, что сейчас Путин работает в Кремле и ему оперативно докладывают об "атаке" на Брянскую область и ответных мерах.

Он получает постоянные доклады, регулярные, по линии силовых ведомств,

– подчеркнул Песков.

В то же время пресс-секретарь президента России не знает, будет ли изменен статус так называемого "СВО" из-за событий в Брянской области.

Что произошло в Брянской области: главное

2 марта в России заявили о якобы "проникновении украинских ДРГ" в два села Брянской области, что на границе с Черниговской областью. Страна-агрессор продвигает информацию о перестрелках и взятии заложников, гибели мирных жителей.

Тем временем ответственность за происходящее взяли на себя люди, называющие себя бойцами "Русского добровольческого корпуса". Они заявили, что пришли "показать соотечественникам, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

В то же время разведка Украины неделю назад предупреждала о подготовке провокаций со стороны России.

Несмотря на то, что российская пропаганда обвиняет деятельность ДРГ в Брянщине исключительно украинцам, ответственность взяла на себя организация "Русский добровольческий корпус".