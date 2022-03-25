Из-за комендантского часа в Запорожье Укрзализныця меняет маршрут ряда поездов
25 марта 2022 , 12:29Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
В Запорожье ввели комендантский час. Она будет действовать с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта.
Поэтому Укрзализныця изменила маршрут следования ряда поездов.
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Рейсы, которые УЗ изменила:
- поезд №38/37 Киев – Запорожье будет курсировать до Днепра;
- поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать до Кривого Рога;
- поезд №5/6 Ивано-Франковск – Запорожье будет курсировать до Днепра.
Каждый из этих поездов отправится 26 марта, а в обратном направлении – 27 марта.
В Укрзализныце также попросили пассажиров соблюдать комендантский час и не покидать свои дома.
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