Из-за крупнейшего в Украине туристического сбора: в Умани возник скандал с паломниками

Ежегодно в Умань приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы у могилы цадика Рабби Нахмана отпраздновать Рош га-Шана. В этом году местные власти установили в городе крупнейший туристический сбор в Украине.

Он составляет 300 гривен в сутки и платить его нужно за все дни проживания. Полиция начала проводить рейды и вымогать деньги у владельцев квартир, где хасиды арендуют жилье.

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Для хасидов в Умани назначили максимальный туристический сбор

Местные власти установили перед приездом хасидов крупнейший в городе туристический сбор. Его сумма составляет 300 гривен в сутки. Причем платить нужно за столько дней, сколько туристы будут находиться в городе.

Поэтому местные власти совместно с правоохранителями взялись проводить рейды, заставляя владельцев апартаментов заплатить за каждого хасида,

– говорится в сообщении.

И часть хасидов, поселившихся в квартирах местных жителей, – сбор не оплатили, а арендодатели не требовали чеков. Туристы доплачивать отказывались. Именно поэтому возник небольшой скандал. Ведь платить сбор должны все туристы, которые хотят заселиться в отель или частный дом.

Коротко о хасидах в Умани

В этом году хасиды снова приехали в Умань к могиле цадика Бахмана на празднование иудейского нового года.

Праздник в них продлится 6 – 8 сентября. Для обеспечения безопасности в городе работает межведомственный оперативный штаб. Кроме полицейских, туда вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы.

6 сентября в самой массовой молитве хасидов Тикун а-Клали приняли участие более 15 тысяч человек.

Празднование проходит спокойно, однако стражи порядка получили 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с хасидами – открыли 1 уголовное дело и составили 2 административных протокола.

Кроме того, 5 сентября в Умани уже зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших праздновать Рош га-Шана.