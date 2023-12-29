Из-за массированной атаки России по территории Украины есть отключение электроэнергии в 4 областях
Источник:Министерство энергетики Украины
Россия в очередной раз произвела массированный обстрел по территории Украины 29 декабря. В Минэнерго обнародовали информацию о последствиях атаки врага и энергетической ситуации в регионах.
В Минэнерго сообщили об отключении света в четырех регионах Украины. Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщает 24 Канал.
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Энергетическая ситуация в регионах
Как отметили в Минэнерго, в результате падения обломков в Киевской области повреждены воздушные линии 10 киловатт в двух общинах, обесточены 843 абонента. Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.
В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 киловатт. На сегодня все детали выясняют. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, энергоснабжение было возобновлено. В результате утренних обстрелов Одесской области повреждены воздушные линии 0,6 киловата. В настоящее время идет обзор сетей.
Из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей в пяти общинах Харьковской области. В течение суток питания восстановили для 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысячи потребителей.
В то же время из-за неисправности дымохода произошла утечка угарного газа в доме в Изюмском районе Харьковской области. Двое жителей обнаружены с подозрением на отравление угарным газом, один из них госпитализирован в больницу.
В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений потребителей не предусматривается.
Обновлено: В Киевской области сейчас на месте проводят ремонтные работы.
В Одессе по требованию ГСЧС энергетики обесточили 339 клиентов в одном из районов города. Эти меры необходимы для безопасной ликвидации последствий обстрелов. Как только спасатели предоставят разрешение, свет вернут в дома одесситов.
Несмотря на повреждение высоковольтной линии на территории Днепропетровской области, потребители не почувствовали изменений. Все переведены на резервное питание. В настоящее время продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Массированный обстрел оккупантов по Украине: что использовал враг
- В ночь на 29 декабря враг начал атаку с запуска "Шахедов". Они летели с северного и юго-восточного направления, а затем взяли курс на Запад. Всего зафиксировали 36 дронов-камикадзе. Впоследствии россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС. В общей сложности говорится о 18 самолетах. На рубеже пуска они вышли около 6:00 и запустили не менее 90 крылатых ракет.
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что враг также использовал "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты. Кроме того, российские захватчики применяли ракеты Х-22 или Х-32. Было зафиксировано около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555 были применены тоже.
- Пока известно, что враг выпустил по мирным городам все, вероятно, кроме "Калибров".