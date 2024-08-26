Из-за массированной атаки задерживаются многие поезда: полный перечень
Источник:Укрзализныця
Российская армия 26 августа массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Из-за последствий обстрелов возникло задержание поездов.
Это связано с атакой на энергетические объекты нашего государства. Большинство из сообщений продолжит свое движение соответствующими сообщениями.
К теме Графики не действуют: в Украине экстренные отключения света из-за массированной атаки
Какие рейсы задерживаются из-за атаки
В Укрзализныце отметили, что в связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточиваний по разным регионам.
Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение,
– написали в компании.
Кроме того, представители Укрзализныци отметили, что пригородное движение электропоездами сейчас тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре движутся по графику.
На сайте компании указано, что сейчас задержание движения происходит со следующими поездами:
- №35/36 Одесса-Главная – Перемышль-Главный (+2:22)
- №51/52 Киев-Пассажирский – Пшеремышль-Главный (+2:22)
- №37/38 Одесса-Главная – Ужгород (+1:58)
- №351/352 Киев-Пассажирский – Кишинев (+1:43)
- №749/750 Ужгород – Киев-Пассажирский (+0:32)
- №19/20 Киев-Пассажирский – Хелм (+0:22)
- №5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+0:19)
- №215/216 Черновцы – Запорожье-1 (+0:19)
- №749/750 Вена-Главный – Киев-Пассажирский (+0:19)
- №139/140 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский (+0:13)
- №39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 (+0:11)
- №15/16 Ясиня – Харьков-Пассажирский (+0:10)
- №97/98 Киев-Пассажирский – Ковель-Пассажирский (+0:08)
- №67/68 Киев-Пассажирский – Варшава-Всходня (+0:05)
Обратите внимание! В Укрзализныце отметили, что все отклонения от графика традиционно собраны на портале компании.
К слову, во время массированной атаки 26 августа россияне нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре. В Киеве, Одессе и еще нескольких украинских городов были проблемы со светом и водой.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко, реагируя на ситуацию, сложившуюся после обстрела, отметил, что ситуация в энергосистеме нашего государства является сложной. Глава Минэнерго подчеркнул, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.