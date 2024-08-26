Из-за массированной атаки задерживаются многие поезда: полный перечень

Российская армия 26 августа массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Из-за последствий обстрелов возникло задержание поездов.

Это связано с атакой на энергетические объекты нашего государства. Большинство из сообщений продолжит свое движение соответствующими сообщениями.

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Какие рейсы задерживаются из-за атаки

В Укрзализныце отметили, что в связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточиваний по разным регионам.

Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего следования продолжат движение,

– написали в компании.

Кроме того, представители Укрзализныци отметили, что пригородное движение электропоездами сейчас тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре движутся по графику.

На сайте компании указано, что сейчас задержание движения происходит со следующими поездами:

№35/36 Одесса-Главная – Перемышль-Главный (+2:22)

№51/52 Киев-Пассажирский – Пшеремышль-Главный (+2:22)

№37/38 Одесса-Главная – Ужгород (+1:58)

№351/352 Киев-Пассажирский – Кишинев (+1:43)

№749/750 Ужгород – Киев-Пассажирский (+0:32)

№19/20 Киев-Пассажирский – Хелм (+0:22)

№5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+0:19)

№215/216 Черновцы – Запорожье-1 (+0:19)

№749/750 Вена-Главный – Киев-Пассажирский (+0:19)

№139/140 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский (+0:13)

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 (+0:11)

№15/16 Ясиня – Харьков-Пассажирский (+0:10)

№97/98 Киев-Пассажирский – Ковель-Пассажирский (+0:08)

№67/68 Киев-Пассажирский – Варшава-Всходня (+0:05)

Обратите внимание! В Укрзализныце отметили, что все отклонения от графика традиционно собраны на портале компании.

К слову, во время массированной атаки 26 августа россияне нанесли удар по украинской энергетической инфраструктуре. В Киеве, Одессе и еще нескольких украинских городов были проблемы со светом и водой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, реагируя на ситуацию, сложившуюся после обстрела, отметил, что ситуация в энергосистеме нашего государства является сложной. Глава Минэнерго подчеркнул, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.