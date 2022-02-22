Из-за нарушения территориальной целостности Украины: Боррель призвал срочно собрать Совбез ООН
Источник:твитер Жозепа Борреля
Мир активно реагирует на признание Россией боевиков. Свою позицию высказали и в Европейском Союзе.
Там призвали к срочному созыву Совбеза Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Важно Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину
Россия нарушила территориальную целостность Украины
Он подчеркнул, что Россия тем, что признала боевиков, прямо нарушила территориальную целостность Украины.
Признание двух псевдореспублик в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений,
– подчеркнул Боррель.
По его словам, Евросоюз и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.Заметим! Ранее Боррель сообщил, что если Россия решится на признание боевиков, то ее ждут последствия – мощные санкции.
Украина требует созвать Совбез ООН
Созвать Совбез ООН требует и Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Известно, что соответствующее обращение уже передали в институт.
Кстати, США поддержали срочное проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
Как мир реагирует на признание боевиков
- Подчеркнул призвать Совбез ООН и президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что решение России – одностороннее нарушение международных договоренностей.
- Соединенные Штаты Америки пообещали, что государству-агрессору нужно ждать ответа.
- Канлцер Германии Олаф Шольц и американский президент Джо Байден считают, что признание боевиков – нарушение минских договоренностей.
- Великобритания заявила о решении ввести новые санкции против России из-за соответствующих действий.
- Осудила признание боевиков и президент Молдовы Майя Санду.
Полный текст публикации:
Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной.