Из-за нарушения территориальной целостности Украины: Боррель призвал срочно собрать Совбез ООН

Мир активно реагирует на признание Россией боевиков. Свою позицию высказали и в Европейском Союзе.

Там призвали к срочному созыву Совбеза Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Важно Признание боевиков и реальность войны: что это даст Путину

Россия нарушила территориальную целостность Украины

Он подчеркнул, что Россия тем, что признала боевиков, прямо нарушила территориальную целостность Украины.

Признание двух псевдореспублик в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений,

– подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.

Украина требует созвать Совбез ООН

Ранее Боррель сообщил , что если Россия решится на признание боевиков, то ее ждут последствия – мощные санкции.

Созвать Совбез ООН требует и Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Известно, что соответствующее обращение уже передали в институт.

Кстати, США поддержали срочное проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Как мир реагирует на признание боевиков

Подчеркнул призвать Совбез ООН и президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что решение России – одностороннее нарушение международных договоренностей.

Соединенные Штаты Америки пообещали, что государству-агрессору нужно ждать ответа.

Канлцер Германии Олаф Шольц и американский президент Джо Байден считают, что признание боевиков – нарушение минских договоренностей.

Великобритания заявила о решении ввести новые санкции против России из-за соответствующих действий.

Осудила признание боевиков и президент Молдовы Майя Санду.

Полный текст публикации:

Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной.