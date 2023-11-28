Из-за непогоды в Украине возросло количество погибших: среди пострадавших дети

В разных регионах Украины бушует непогода. В результате нее уже погибли 10 человек, а также есть пострадавшие. К сожалению, среди травмированных из-за снежной метели – дети.

Во вторник, 28 ноября, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко – он обнародовал информацию о непогоде и ее последствиях по состоянию на 08:30. Всего известно о 23 пострадавших.

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В Украине – снежная метель

Самая сложная ситуация была и остается в Одесской области. Подразделения спасателей привлекали к помощи 254 раза.

Оказана помощь 2 498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали,

– говорится в сообщении.

Соответствующие службы отбуксировали 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.

На участках дорог М-05 (Киев – Одесса) и М-15 (Одесса – Рени) организовано движение в реверсном режиме.

В то же время снег вызвал проблемы и в Николаевской области. В регионе подразделения ГСЧС выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля.

В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 – пострадали. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным,

– отметил Клименко.

Кроме того, неспокойно из-за погоды – в Кировоградской, Харьковской областях и Киеве. Среди общего числа пострадавших – 23 человек – есть аж два ребенка.

Важно! Нестабильной остается ситуация с электроснабжением в некоторых регионах. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.