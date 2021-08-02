Из-за непогоды на Западной Украине задерживаются 9 поездов: список
Источник:Укрзализныця
Вечером, 1 августа, в западных областях бушевала непогода. Как следствие, на следующий день задерживается ряд поездов на разных направлениях.
9 поездов не прибудут вовремя в Украине, еще один – из-за непогоды в Венгрии. О задержке поездов и ориентировочном времени ожидания сообщила пресс-служба Укрзализныци.
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Задержка поездов из-за непогоды
Как сообщают в Укрзализныце, произошел обрыв контактной сети. Правда, в какой именно области, там не уточняют. Поэтому задерживаются межобластные поезда, курсирующие по разным уголкам страны.
Так, задерживаются поезда:
- №244 Рахов – Киев (задержка 2 часа 50 минут);
- №44 Ивано-Франковск – Чернигов (задержка 2 часа 50 минут);
- №8 Черновцы – Киев (задержка 2 часа 40 минут);
- №34 Солотвино – Киев (задержка 2 часа 20 минут);
- №11 Львов – Одесса (задержка 2 часа 20 минут);
- №50 Трускавец – Киев (задержка 1 час);
- №81 Ужгород – Киев (задержка 50 минут);
- №358 Рахов – Киев (задержка 50 минут);
- №25 Ужгород – Одесса (задержка 40 минут);
Также В Укрзализныце сообщают: из-за неблагоприятной погоды в Венгрии задерживается беспересадочный вагон Вена – Киев. Его время ожидания 5 часов 10 минут.
Задержки из-за ремонта
Кроме того, Укрзализныця сообщает о задержке поездов из-за поломки локомотива. Она произошла в грузовом поезде на участке Вольнянск – Славгород.
Поэтому задерживаются поезда:
- №81 Харьков – Новоалексеевка (задержка 2 часа 40 минут);
- №9 Киев – Мариуполь (задержка 1 час 20 минут).
Непогода в Украине 1 августа: последствия
- Украину вечером, 1 августа, накрыла непогода – бушевала гроза и сильный ветер. Больше всего пострадали западные области.
- Из-за непогоды без света остались более 500 населенных пунктов.
- Во Львовской области на утро, 2 августа, 298 населенных пунктов остаются обесточенными, еще 90 – в Закарпатской области.
- Во Львове во время урагана произошла трагедия: на 20-летнего парня и 18-летнюю девушку упало дерево. Они погибли на месте.