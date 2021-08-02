Из-за непогоды на Западной Украине задерживаются 9 поездов: список

Вечером, 1 августа, в западных областях бушевала непогода. Как следствие, на следующий день задерживается ряд поездов на разных направлениях.

9 поездов не прибудут вовремя в Украине, еще один – из-за непогоды в Венгрии. О задержке поездов и ориентировочном времени ожидания сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Задержка поездов из-за непогоды

Как сообщают в Укрзализныце, произошел обрыв контактной сети. Правда, в какой именно области, там не уточняют. Поэтому задерживаются межобластные поезда, курсирующие по разным уголкам страны.

Так, задерживаются поезда:

№244 Рахов – Киев (задержка 2 часа 50 минут);

№44 Ивано-Франковск – Чернигов (задержка 2 часа 50 минут);

№8 Черновцы – Киев (задержка 2 часа 40 минут);

№34 Солотвино – Киев (задержка 2 часа 20 минут);

№11 Львов – Одесса (задержка 2 часа 20 минут);

№50 Трускавец – Киев (задержка 1 час);

№81 Ужгород – Киев (задержка 50 минут);

№358 Рахов – Киев (задержка 50 минут);

№25 Ужгород – Одесса (задержка 40 минут);

Также В Укрзализныце сообщают: из-за неблагоприятной погоды в Венгрии задерживается беспересадочный вагон Вена – Киев. Его время ожидания 5 часов 10 минут.

Задержки из-за ремонта

Кроме того, Укрзализныця сообщает о задержке поездов из-за поломки локомотива. Она произошла в грузовом поезде на участке Вольнянск – Славгород.

Поэтому задерживаются поезда:

№81 Харьков – Новоалексеевка (задержка 2 часа 40 минут);

№9 Киев – Мариуполь (задержка 1 час 20 минут).

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