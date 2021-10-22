Из-за несогласованных правок закон об олигархах могут снова вынести на голосование

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил народным депутатам переголосовать закон об олигархах. Причиной этого стали несогласованности в 4 статьях законопроекта.

Решение обратиться к нардепам с просьбой переголосовать законопроект об олигархах комитет принял на заседании 22 октября.

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Какие поправки несогласованны

В оборонном комитете нашли несоответствия в 4 пунктах закона. В частности речь идет о:

сообщение потенциальному олигарху о заседании СНБО и возможность предоставить личные объяснения;

правовые последствия для лиц, которые решением Совета по нацбезопасности признаны олигархами;

исключение олигарха из соответствующего перечня.

Для того чтобы исправить несогласованности в этих частях закона, члены комитета предлагают обратиться к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и исправить неточности с помощью статьи 131 регламента об устранении неточностей в принятом законе. В этом случае этот вопрос народные депутаты могут рассмотреть без предварительного внесения в повестку дня.

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