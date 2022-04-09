Из-за новых санкций ЕС на границе в Беларуси образовалась очередь из сотен фур

9 апреля 2022 , 21:44
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Источник:

БЕЛТА

Из-за войны против Украины российские и белорусские грузовики попали под новые ограничения ЕС. Из-за этого на границе образуются огромные очереди.

Выезд ожидают более 2,4 тысячи фур. Об этом сообщает одно из провластных белорусских СМИ, ссылаясь на государственный пограничный комитет.

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На границе с Латвией:

  • перед пунктом пропуска "Григоровщина" – более 410 грузовиков,
  • перед пунктом пропуска – "Урбаны" – их более 200.

На границе с Литвой:

  • перед пунктом пропуска "Видзы" – более 20 грузовиков;
  • "Котловка" – 320 фур;
  • "Каменный Лог" – более 340;
  • "Бенякони" – более 450,
  • "Привалка" – более 330 фур.

На границе с Польшей:

  • перед "Берестовицей" – более 290 фур;
  • "Козловичи" – более 100 грузовиков.

Что этому предшествовало

Накануне Евросоюз ввел новые ограничения для транспортных компаний из России и Беларуси. Это значит, что им теперь не разрешено перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС. Под запрет попали даже транзитные перевозки. Однако есть некоторые исключения для ряда продуктов.

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Автор: Ірина Буртик