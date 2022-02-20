Из-за обострения на Донбассе: Польша созывает спецзаседание ОБСЕ

Польша заявила, что инициирует проведение специального заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Причина – обострение на Донбассе.

Соответствующую информацию обнародовал постпред Польши в ОБСЕ Адам Халачинский. Об этом политик написал 20 февраля в своем твиттере.

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Польша инициировала заседание ОБСЕ

По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ,

– написал Халачинский.

В частности, политик заверил, что пригласил на него:

специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена;

главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Адам Халачинский написал, что решение проблем безопасности – основное задание ОБСЕ.

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Полный текст публикации Адама Халачинского

По требованию Украины Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Я пригласил специального представителя Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.