Из-за обстрела боевиков Счастье осталось без электро-, водо- и теплоснабжения
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции приостановили. Прифронтовый город Счастье остается без электро-, водо- и теплоснабжения.
Войска оккупанта 21 февраля обстреляли Счастье. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, инфраструктура города испытала мощные разрушения.
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Последствия обстрела боевиками Счастье
Остановлена работа Луганской теплоэлектростанции. Счастье остается без электро-, водо– и теплоснабжения,
– сообщила Денисова.
- Без отопления в городе находятся 4150 абонентов, из которых 20 бюджетных социальных объектов и 141 жилой дом.
- Без водоснабжения осталось 1 350 абонентов.
- Без электроэнергии – 2160 абонентов.
Кроме того, российские наемники из пулемета повредили детский сад "Звездочка". К счастью, детей в заведении не было, помещение планировали использовать как пункт обогрева.
Ситуация во Врубовке
Денисова также рассказала о ситуации в соседней Врубовке. Там обстрелами поврежден газопровод и линия электропередач: 200 потребителей в частном секторе – без газа и электроэнергии. Местные жители вынуждены были скрываться в бомбоубежищах.
Обесточивание Донецкой фильтровальной станции
Из-за обстрела боевиков обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне".
В результате остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества:
- Ласточкино,
- Орловки,
- Верхнеторецкого.
В общей сложности без воды осталось более 29 тысяч человек.
Денисова подчеркнула, что, подвергая обстрелам стратегические объекты, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на безопасную жизнь, гарантированную международным правом. Она призвала мировое сообщество отреагировать на нарушение России.
Обстрел Луганской ТЭС: смотрите видеоОбратите внимание! Кроме Счастья и Врубовки, оккупанты 21 февраля также обстреляли Новолуганское. Там повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления. Боевики попали в газовую трубу. Но хуже всего – погиб гражданский.
Отрывок из сообщения Людмилы Денисовой:
В результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями приостановлена работа Луганской теплоэлектростанции. Прифронтовый город Счастье остается без электро-, водо– и теплоснабжения.
В городе без отопления – 4150 абонентов, среди которых 20 бюджетных социальных объектов и 141 жилой дом. Без водоснабжения 1350 абонентов. Без электроэнергии 2160 абонентов.
Также поврежден из крупнокалиберного пулемета детский сад "Звездочка" Счастья. Детей в заведении не было, помещение планировалось использовать как пункт обогрева.
В соседней Врубовке обстрелами поврежден газопровод и линия электропередач: 200 потребителей в частном секторе – без газа и электроэнергии. Местные жители вынуждены были скрываться в бомбоубежищах.
Из-за обстрела боевиков обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". В результате остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества – Ласточкино, Орловки и Верхнеторецкого. В общей сложности без воды осталось более 29 тысяч человек.