Из-за обстрела Кременчуг без горячей воды: в ОВА рассказали, что будет, если станцию не восстановят

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Полтавщине. Две ракеты попали в Кременчугскую ТЭЦ. Это создает угрозу местным.

Об этом рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

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Лунин отметил, что ситуация в городе контролируемая. По состоянию на 8:30 спасатели продолжали укрощать пожар. Ущерб можно будет оценить чуть позже. Однако уже сейчас можно сказать, что ТЭЦ разрушена. Электроэнергия у Кременчуга есть, а вот горячей воды нет.

Наша задача – отремонтировать ТЭЦ, чтобы предоставить людям кроме горячей воды еще и отопление. Это очень важно. Денег на восстановление достаточно. Все происходит по плану,

– сказал Лунин.

Если же россияне и дальше будут бомбить ТЭЦ, у власти есть план "Б". По словам Лунина, есть альтернативный план. Это – запуск законсервированных котельных.

Обстрел Кременчуга: главное

Утром 18 июня российские захватчики нанесли авиаудар по Кременчугу Полтавской области. В общей сложности кафиры выпустили 8 ракет, из которых:

6 ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу;

2 ракеты попали в ТЭЦ.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины.

Добавим, что враг не впервые атакует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, в частности:

12 мая оккупанты ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу . Тогда в предприятие запустили 4 ракеты.

24 апреля в инфраструктурные объекты этого же города попали 9 российских ракет. Тогда также у местных время вообще не было водоснабжения.

Утром 2 апреля российские войска запустили ракеты в нефтебазу Кременчуга. На место немедленно направили подразделения ГСЧС, технику и пожарные поезда. Однако пламя не могли обуздать еще двое суток. Россия такими действиями пытается углубить дизельный кризис, вызванный в Украине. Удары по нефтезаводам и хранилищам с начала вторжения наносили уже более 10 раз.

Добавим, что первый обстрел в Полтавской области произошел 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В Миргороде попали по аэродрому. Миргород обстреливали и позже, а также Кременчуг, Полтаву.

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