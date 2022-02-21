Из-за обстрелов оккупантов за несколько дней пострадали 4 мирных жителя, повреждены 104 дома

Проросийские боевики на Донбассе уже несколько дней обстреливают населенные пункты. За это время было повреждено более 100 домов мирных жителей.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин. Речь идет о данных по состоянию на вечер 20 февраля.

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Российские вооруженные формирования повредили более 100 домов

С начала эскалации боевых действий, за последние 4 дня (говорится о 17 – 20 февраля – 24 канал), вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории повреждено 104 домовладения мирных жителей,

– написал Каплин.

Также руководитель "Пролиска" написал, что за эти несколько дней 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

В частности, только в ночь с 19 на 20 февраля и за день 20 числа, в результате обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения оккупанты повредили 22 дома мирных жителей. В частности:

14 домов – в селе Новогнатовка;

4 – в деревне Победа;

один – в Славном;

один – в поселке городского типа Южный;

один – в Малиновом;

один – в поселке городского типа Луганское.

Кратко об эскалации на Донбассе

Российские вооруженные формирования с 17 февраля начали агрессивно обстреливать украинские позиции и населенные пункты. В частности, боевики попали в помещение детского сада, где было 20 детей и персонал. К сожалению, три работника получили контузию.

Также снаряды прилетели на территорию школы в поселке городского типа Врубовка и другие объекты инфраструктуры, населенные пункты.

В течение 17 февраля пророссийские боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня.

Ситуация ухудшилась 18-20 февраля, ведь боевики 66, 136 и 80 раз соответственно нарушали тишину.

К сожалению, 19 февраля на Донбассе погибли 2 военных, еще 4 – получили ранения.

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Полный текст публикации Евгения Каплина

Прошлой ночью и сегодняшнего дня (говорится о ночи с 19 на 20 февраля и 20 февраля – 24 канал) во время обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения было повреждено 22 дома мирных жителей: села Новогнатовка (14 домов), села Победа (4 дома), села Славное (1 дом), поселка городского типа Южный (1 дом), села Малиновое (1 дом), поселка городского типа Луганское (1 дом).

С начала эскалации боевых действий, за последние 4 дня, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей. 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения.