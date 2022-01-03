Из-за Омикрона: английских учеников обяжут посещать школу в масках

3 января 2022 , 01:45
Читати новину українською

Источник:

BBC

Учащиеся по всей Великобритании должны носить маски. Конечно, по возвращении с новогодних каникул в школы.

Последней частью Королевства, где раньше это обязательство не вводилось, была Англия. Теперь, как заявили в правительстве, это изменится.

Стоит знать Omicron в Украине: Минздрав оценил вероятность блокировки

В школах Англии также маски для учащихся станут обязательными

Госсекретарь по вопросам образования Великобритании Надхим Захави заявил, что по всей стране ученики на уроках должны быть в защитных масках. До этого Англия была единственной частью Соединенного Королевства, в которой это требование не вводили.

  • Изменения вводятся сразу после окончания новогодних каникул.
  • Маски нужно будет носить в помещениях учебных заведений, учитывая классы, библиотеки и даже коридоры.
К слову : с марта по май 2021 в стране такие требования уже действовали. Но есть нюанс – учителям можно маски не надевать.

Обратите внимание:

Видео по теме: Данилов предположил, когда ждать новую волну COVID-19 в Украине со штаммом Омикрон

 

Автор: Олесь Друкач