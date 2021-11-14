Из-за опасений вторжения России Британия может перебросить в Украину 600 спецназовцев, - СМИ

Великобритания готова направить в Украину около 600 бойцов сил спецназначения. Об этом заговорили на фоне опасений касательно подготовки Россией вторжения.

Такие данные приводит британское издание The Mirror со ссылкой на собственные источники.

Важно Россия держит наготове мощную наступательную группировку вокруг Украины, – ОП

По словам собеседника издания, британское командование может перебросить в Украину 600 бойцов, в частности:

отряд бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS),

полк специальной разведки,

медиков,

инженеров,

связующих,

еще около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Все спецназовцы уже знают, что их в ближайшее время могут перебросить в Украину.

Что этому предшествовало

Такую подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили о том, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

В Евросоюзе заявили, что встревожены наращиванием войск России возле границы Украины. Также говорится, что это не похоже на учения.

Россия может стремиться продвигаться вглубь Украины

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал: на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию. Кулеба подчеркнул: "мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность".

Издание The Washington Post еще в октябре 2021 года заявило, что Россия снова наращивает войска на границе с Украиной.