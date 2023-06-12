Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло: в Херсоне обнаружили еще два тела

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что количество погибших из-за подтопления областного центра увеличилось. 12 июня обнаружили еще две жертвы российского террора.

По данным ОВА, в одном из районов Херсона обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину. Всего в результате подтопления Херсонщины погибло 10 человек.

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Актуальная ситуация в регионе

Прокудин подчеркнул, что по состоянию на данный момент из-за подрыва дамбы 20 человек ранены, среди них – 5 полицейских и 2 спасателя.

Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них – 7 детей.

Напомним, что из-за обмеления когда-то большого водохранилища теперь на его дне люди находят исторические артефакты и человеческие останки. Так, вблизи Никополя обнаружили древние мушкеты. В то же время на противоположном берегу люди находят старые захоронения и черепа. В частности, один из черепов был в немецкой каске времен Второй мировой войны.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что по прогнозам 13 – 14 июня 2023 года уровень воды в Николаевской области вернется к тому, который был перед подрывом Каховской ГЭС.

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