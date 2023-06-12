Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло: в Херсоне обнаружили еще два тела
Источник:Александр Прокудин
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что количество погибших из-за подтопления областного центра увеличилось. 12 июня обнаружили еще две жертвы российского террора.
По данным ОВА, в одном из районов Херсона обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину. Всего в результате подтопления Херсонщины погибло 10 человек.
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Актуальная ситуация в регионе
Прокудин подчеркнул, что по состоянию на данный момент из-за подрыва дамбы 20 человек ранены, среди них – 5 полицейских и 2 спасателя.
Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них – 7 детей.
Напомним, что из-за обмеления когда-то большого водохранилища теперь на его дне люди находят исторические артефакты и человеческие останки. Так, вблизи Никополя обнаружили древние мушкеты. В то же время на противоположном берегу люди находят старые захоронения и черепа. В частности, один из черепов был в немецкой каске времен Второй мировой войны.
Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что по прогнозам 13 – 14 июня 2023 года уровень воды в Николаевской области вернется к тому, который был перед подрывом Каховской ГЭС.
Россияне обстреляли лодку с людьми: что известно
- 11 июня российские террористы обстреляли лодку с пострадавшими от подтопления людьми. Они пытались эвакуироваться с оккупированного левого берега Херсонщины на контролируемый Украиной правый.
- По словам Прокудина, в результате обстрела погибли 3 человека. В частности, 74-летний мужчина, спасший женщину, закрыв ее своим телом. Он скончался от выстрелов в спину. Еще 23 человека получили ранения.
- Кроме того, накануне оккупанты нанесли удары по эвакуационным группам в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела пострадали 2 волонтера – 52-летний и 25-летние мужчины. Медики оказали раненым необходимую помощь. Кроме того, из-за атаки оккупантов есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры города.