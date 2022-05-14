Из-за постоянных боев им не до того, – Жорин о поддержке связи с бойцами в Мариуполе
С украинскими защитниками на "Азовстали" в Мариуполе есть связь. Но из-за постоянных боев с российскими военными у них нет возможности разговаривать.
У защитников "Азовстали" есть связь и интернет
Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал бывший командир одного из добровольческих полков Максим Жорин. Он сообщил, что с украинскими защитниками на "Азовстали" постоянно общаются.
Обратите внимание Мир не совсем осознает, что там – геноцид, – Жорин о защитниках "Азовстали"
Жорин рассказал, что у защитников "Азовстали" есть связь и интернет, однако не всегда они имеют возможность ими пользоваться. Экс-командир украинских защитников Мариуполя заявил, что из-за постоянных боев защитникам на "Азовстали" не до разговоров.
Ну, нормальной ее назвать нельзя – это связь по возможности, так будет более правильная формулировка. У них есть связь, есть интернет, но у них далеко не всегда есть возможность использовать эту связь. Более того, из-за постоянных боев им просто не до того, чтобы разговаривать по телефону или переписываться,
– рассказал Жорин о связи с защитниками Мариуполя.
Последние новости из Мариуполя
- Российским захватчикам не удается взять Мариуполь, который они разрушили почти полностью. По предварительным данным, в городе погибло около 22 тысяч человек.
- Украинские защитники находятся на заводе "Азовсталь", откуда в начале мая были эвакуированы все гражданские. В течение двух месяцев мирные люди вынужденно прятались в стенах завода от российских бомб.
- Недавно глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на "Азовстали" не осталось гражданских. Вместе с тем на заводе находятся сотни раненых украинских воинов.
- 12 мая стало известно, что Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали". Спасение бойцов происходит при посредничестве Турции.
- Вместе с тем, в Генштабе ВСУ считают, что Россия увеличит атаки на металлургический комбинат из-за того, что там не осталось гражданских. Так называемые оккупационные власти уже заявили, что эвакуация гражданских с завода "развязывает им руки".
Кстати – пограничники на Азовстали показали свои условия: смотрите видео