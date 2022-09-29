Заделывают дыры заключенными и мобилизованными: в России – значительные проблемы с личным составом

Россияне каким-либо способом пытаются восстановить свои потери на войне против Украины. На фронт посылают заключенных, а также тех, кого только недавно мобилизовали.

Танки с недавно мобилизованными россиянами попадают в ДТП

В Генштабе ВСУ сообщили, что в учебный центр в Ростовской области прибыли около 400 заключенных. Их военная подготовка продлится до 30 сентября.

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Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения используя заключенных,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на фронт направляют только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября, в Лиман прибыли 7 танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Соответствующей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

27 сентября на Херсонское направление перебросили мобилизованных из Крыма. Ранее военные комиссары на оккупированном полуострове получили распоряжение о первоочередности призыва крымских татар и направлении их в боевые части, выполняющие задачи в районах интенсивного ведения боевых действий. Так, всего за один день в Сакском районе мобилизовали 21 крымского татарина.

Потери вражеской армии в Украине

В Генштабе рассказали, что возле Токмака ВСУ уничтожили 3 российских ЗРК "С-300". Потери врага во время этой атаки еще не устанавливаются.

Украинская авиация только за сутки нанесла 16 ударов по врагу. Огонь накрыл:

3 опорные пункты;

10 мест скопления вооружения и военной техники;

3 ЗРК;

Кроме того, подразделения ПВО сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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28 сентября наши защитники успешно отразили атаки россиян. Врага удалось выбить у Зайцево, Майорска, Железного, Бахмутского, Одрадовки, Николаевки Второй, Озеряновки, Первомайского, Победы, Новомихайловки, Павловки и Безымянного.

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На 28 сентября Вооруженные Силы Украины ликвидировали 58 150 российских оккупантов. Только за сутки на "концерт кобзона" отправили 400 оккупантов.