Из-за пожаров в Калифорнии жилые районы под угрозой: тысячи людей эвакуировали

В Северной Калифорнии пылают лесные пожары, которые угрожают тысячам жилых домов. Власти приняли решение срочно эвакуировать местных жителей.

Жителей Калифорнии предупредили, что опасность новых пожаров, которые вспыхнули на Западе, является высокой из-за нестабильной погоды.

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Ситуация с пожарами в Калифорнии обострилась

13 августа штат накрыли грозы и сильные ветры. В результате порывов ветра со скоростью до 50 миль в час (80 километров в час) 14 августа пламя приблизилось к Джейнсвиллю.

Властям пришлось эвакуировать город, расположенный к востоку от Гринвилла. В нем проживают примерно 1 500 человек.

Мужчина, которого эвакуировали, рассказал, что его дом пережил пожар. Однако пока он не может вернуться домой, потому что дороги закрыты. В похожей ситуации находятся и его соседи.

Это все люди, которые либо не имеют дома, либо не имеют доступа к дому. У меня все еще стоит дом, никаких повреждений. Но я не могу вернуться,

– отметил мужчина.

Напомним, Калифорния страдает от мощного пожара Дикси.

Лесные пожары в Калифорнии: Фото АР

Пожары в Калифорнии: основное