Из-за прекращения страхования: МАУ отправит 5 самолетов Boeing в Испанию

МАУ отправляет пять Boeing 737-800 в Испанию из-за прекращения страхования самолетов в небе Украины. Еще два – на плановый техосмотр в Белград.

"Международные авиалинии Украины" получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования судов для полетов в воздушном пространстве нашего государства.

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В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолета направляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград,

– отметили в компании.

Сейчас также ведутся переговоры со страховыми компаниями, Министерством инфраструктуры и Государственной авиационной службой. Перевозчик надеется на взаимопонимание.

Проблемы с авиасообщением: что известно

В Украине 13 февраля началась распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании отзывают гарантии на перелеты.

В Украеродвижении указали, что воздушное пространство остается открытым для полетов.

В Офисе Президента подчеркнули, что не рассматривают закрытие воздушного пространства.

Что известно о закрытии авиапространства над Украиной: смотрите видео