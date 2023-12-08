Протест на польской границе почувствовали на передовой, – NYT о проблемах со снабжением для фронта

С первых дней ноября польские перевозчики заблокировали границу для грузовиков из Украины. В огромных очередях застряли и грузы с военной помощью.

Несмотря на то, что польские митингующие обещали пропускать гуманитарные, продовольственные, а также военные грузы вне очереди, они часто не сдерживают своего слова. Украинские военные, волонтеры и владельцы бизнеса говорят, что хаос начинает разрушать и без того ненадежные линии снабжения.

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Помощь к защитникам идет очень долго

Журналисты NYT отмечают, что многомесячная блокада границы польскими дальнобойщиками уже начала влиять на украинских солдат, отражающих неустанные российские атаки, и делает и без того упорные бои еще более сложными.

Чтобы заблокировать границы страны, при полномасштабном вторжении им нужно полностью оторваться от реальности, и таким образом они также умывают руки в крови людей, ожидающих необходимой помощи,

– говорит военный по имени Александр, подразделение которого в ожидании двух приборов ночного видения, которые задержали на границе польские митингующие.

Напомним, что аэропорты в Украине были закрыты для коммерческих перевозок после российского вторжения, некоторые из крупнейших портов остаются оккупированными Россией, а восстановление судоходства в Черном море позволяет Киеву экспортировать лишь незначительную часть того, что он мог раньше. На этом фоне автомобильные и железнодорожные сообщения жизненно важны для Украины.

Владимир Шуль, украинский военный, координирующий помощь волонтеров для 63-й механизированной бригады, сказал, что он не понимает, как страны, лично заинтересованные в победе Украины — и которые были одними из ее самых щедрых союзников — могут участвовать в такой блокаде сразу с самых трудных моментов войны.

"Разрешить России продвинуться дальше означало бы крах Европы и европейских ценностей", – считает военнослужащий.

Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым" заявил, что блокада польской границы приводит к недельным задержкам критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов.

Страдают также производители военной техники из-за задержек на границе поставок деталей для машин, а также компонентов для блоков питания, используемых в двигателях беспилотников и радиостанциях.

Предприятия не получают достаточное количество компонентов; цепочки поставок нарушаются. Это касается и военной техники, и ее производства. Чтобы даже собирать дроны в Украине, их нужно привозить откуда-то,

– сказала Юлия Клименко, глава Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре.

Поляки блокируют границу с Украиной: что известно

6 ноября польские перевозчики начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. С 27 ноября они заблокировали также еще один.

Протестующие хотят, чтобы с января 2024 для украинских перевозчиков вернули разрешения на грузовые перевозки, которые Еврокомиссия отменила в начале полномасштабного вторжения. Кроме того поляки требуют запретить регистрацию компании в Польше, если их финансовая деятельность происходит в Украине. Также перевозчики стремятся получить доступ к украинской системе "Путь".

На совместной встрече в Варшаве представиттелей Минвосстановления Украины и польского Мининфраструктуры были согласованы три пункта решения проблемы на границе

4 декабря один из трех пунктов выполнили: открыли на границе Украины и Польши пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" для пустых грузовиков.

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна будет официально требовать от Еврокомиссии отмены транспортного безвиза для Украины.

Тем временем в Еврокомиссии раскритиковали Варшаву. Так, еврокомиссар по транспорту Адина Велян считает неприемлемыми действия польского правительства.