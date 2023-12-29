Из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом

Россия начала массированный обстрел мирных городов Украины. В частности, под прицелом – Днепр. Стало известно о повреждении роддома.

Собственно, под утро 29 декабря, оккупанты выпустили очередную серию ракет по Днепру, и одна из целей повлекла за собой повреждение роддома. Об этом сообщили журналисты, отметив, что в медицинском заведении – выбиты окна.

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Со временем на странице медучреждения в инстаграме сообщили, что раненых или погибших – нет.

Обстрел Украины: ситуация в Днепре

Отметим, что на 09:00 в городе прозвучало несколько серий взрывов. В частности, в результате атаки вспыхнул торговый центр – на место выехали спасатели и медики.

Впоследствии мэр Борис Филатов проинформировал о погибших и раненых – их количество уточняют.

Среди прочего, в Днепре есть проблемы с транспортом. Приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №19, "А", "Б" и трамвайному маршруту №11. Кроме того, приостановлено движение маршрутки №156.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что утром Россия успела выпустить все имеющееся у нее вооружение по Украине, кроме ракет типа "Калибр".

Оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БпЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505,

– сказал он.

В то же время спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк констатировала, что угроза применения врагом "Калибров" достаточно высока. На дежурстве в Черном море находятся соответствующие корабли с общим залпом ракет в 16 единиц.