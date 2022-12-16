Из-за ракетной атаки россиян в Киеве вводят экстренные отключения света
16 декабря 2022, 10:21Читати новину українською
В Киеве вводят экстренные отключения света. Это произошло из-за массированной ракетной территории всей Украины.
Соответствующую информацию сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Новые правила начинают действовать с 16 декабря.
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В Киеве новые графики отключения света
Киев: через ракетную атаку вводятся экстренные отключения света,
– заявили в ДТЭК.
По состоянию на 10:16 16 декабря людей призывать находиться в укрытиях.