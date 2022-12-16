Из-за ракетной атаки россиян в Киеве вводят экстренные отключения света

В Киеве вводят экстренные отключения света. Это произошло из-за массированной ракетной территории всей Украины.

Соответствующую информацию сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Новые правила начинают действовать с 16 декабря.

Заметьте Кличко сообщил о взрывах в 3 районах Киева: спецслужбы едут на место

В Киеве новые графики отключения света

Киев: через ракетную атаку вводятся экстренные отключения света,

– заявили в ДТЭК.

По состоянию на 10:16 16 декабря людей призывать находиться в укрытиях.