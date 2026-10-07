Из-за российских атак: 8 октября в ряде областей Украины будут отключать свет

Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. В связи с этим 8 октября в ряде областей будут введены отключения.

Ситуация с электроэнергией может изменяться. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что известно об отключении света?

В четверг, 8 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применять меры по ограничению потребления:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения отключений являются российские ракетно-дроновые атаки на энергообъекты. В компании отметили, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться.

Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно,

– призвали в Укрэнерго.

Отметим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире 24 Канала рассказал, что при определенных условиях жители Киева могут иметь по 14 – 16 часов отключений в сутки. По его словам, ситуация может быть и лучше, и будет зависеть от количества массированных обстрелов и состояния объектов энергетики.