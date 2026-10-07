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24 Канал Главные новости Из-за российских атак: 8 октября в ряде областей Украины будут отключать свет
7 октября, 18:04
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Обновлено - 18:21, 7 октября

Из-за российских атак: 8 октября в ряде областей Украины будут отключать свет

Даниил Жоров

Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. В связи с этим 8 октября в ряде областей будут введены отключения.

Ситуация с электроэнергией может изменяться. Об этом сообщили в Укрэнерго

Что известно об отключении света? 

В четверг, 8 октября, в части регионов Украины вынужденно будут применять меры по ограничению потребления: 

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди). 

В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения отключений являются российские ракетно-дроновые атаки на энергообъекты. В компании отметили, что в результате вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. 

Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, 
– призвали в Укрэнерго.

Отметим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире 24 Канала рассказал, что при определенных условиях жители Киева могут иметь по 14 – 16 часов отключений в сутки. По его словам, ситуация может быть и лучше, и будет зависеть от количества массированных обстрелов и состояния объектов энергетики.

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