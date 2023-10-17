После землетрясения в Турции "страдает" и флот России в Черном море: в ВСУ рассказали детали

Россия вынужденно завела в пункты базирования надводные ракетоносители в Черном море. Российским оккупантам, терроризирующим Украину, препятствуют не только украинские военные, но и стихия.

Сейчас Черное море мощно штормит, что играет на руку Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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В Черном море один российский ракетоноситель

По ее словам, штормы в Черном море стали более мощными после тектонических процессов, повлекших за собой мощное землетрясение, в частности в Турции.

Очевидно, что тектонические процессы отражаются и дальше на этом,

– сказала Гуменюк и добавила, что 4 – 5 баллов – это очень большое волнение моря.

Из-за шторма, как пояснила спикер, надводные ракетоносители России были заведены в пункты базирования. Россия завела корабли в пункты базирования, когда шторм только начинался.

Гуменюк рассказала, что сейчас на боевом дежурстве врага находится только подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

Какая опасность от подводного ракетоносителя

Спикер напомнила, что подводные ракетоносители представляют повышенную опасность. Дело в том, что обнаружение пусков именно с подлодки для систем ПВО может быть затруднено.

Гуменюк заявила, что когда граждан предупреждают об угрозе пусков с подлодки, то для перехода в укрытие есть несколько минут.

Пресс-секретарь сообщила, что в настоящее время корабельная группировка России продолжает находиться в том же районе, где им пока кажется безопасно. Это от восточного побережья оккупированного Крыма до Новороссийска.

Всего в море, по словам Гуменюк, находится 9 вражеских кораблей. Однако она отметила, что некоторые корабли врага будут еще заведены в пункты базирования из-за шторма.

Один корабль оккупантов освещает надводную обстановку в Азовском море.