Из-за ситуации на границе с Беларусью президент Литвы созывает Совет нацбезопасности

9 июля 2021 , 13:50
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Источник:

LRT

Гитанас Науседа объявил о проведении 12 июля специального заседания Совета нацбезопасности. Причина – критическая ситуация на границе с Беларусью.

Речь идет об огромном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно активно – в течение последней недели.

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Совет по нацбезопасности Литвы соберется на заседание

На заседании Совета по национальной безопасности планируют обсудить стратегию для решения проблемы с мигрантами на совместной с Беларусью границе.

Кроме того, Литва уже начала устанавливать на границе забор из проволоки. Ею планируют покрыть участок в 30 километров.

Ситуация с мигрантами на границе Литвы: что известно

  • 2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации нацмасштаба.
  • Премьер-министр заявила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
  • В правительстве Литвы такую ​​ситуацию считают организованной акцией режима Александра Лукашенко из-за жесткой позиции Вильнюса касательно репрессий против белорусской оппозиции.
  • Ранее агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны границы с Беларусью. Также небольшую помощь оказала и Эстония.
Автор: Наталія Пристанська