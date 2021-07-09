Из-за ситуации на границе с Беларусью президент Литвы созывает Совет нацбезопасности

Гитанас Науседа объявил о проведении 12 июля специального заседания Совета нацбезопасности. Причина – критическая ситуация на границе с Беларусью.

Речь идет об огромном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно активно – в течение последней недели.

Читайте также Незаконные мигранты: Лукашенко начал гибридную войну против Запада

Совет по нацбезопасности Литвы соберется на заседание

На заседании Совета по национальной безопасности планируют обсудить стратегию для решения проблемы с мигрантами на совместной с Беларусью границе.

Кроме того, Литва уже начала устанавливать на границе забор из проволоки. Ею планируют покрыть участок в 30 километров.

Ситуация с мигрантами на границе Литвы: что известно